Por O Dia

Publicado 26/01/2021 14:02

Rio - Durante um bate-papo com Lumena, no 'Big Brother Brasil 21', Viih Tube revelou que ter sido diagnosticada com síndrome do pânico por volta dos 11 anos de idade.

"Não sabia nem o que era isso. Eu tinha umas crises muito estranhas, achava que ia morrer, eu saía de mim. É muito difícil explicar para alguém", declarou a youtuber.

Ela ainda disse que sua psicóloga explicou que os motivos para desencadear a doença variam. No entanto, a profissional acreditava que no caso dela seria por traumas que a sister teria vivido. "Que não tenho memória, achei que não me afetaram, mas que, dentro de mim, no meu corpo, afetou, sim. O meu corpo está respondendo".

Um dos motivos de sua melhora, foi quando ficou presa em um elevador. É que ela sempre se sentia mal no local, mas, ao ver que se saiu bem da situação, se sentiu melhor. "Mas aí eu vi que eu não morri, e eu comecei a melhorar", disse.

Outro fator importante para sua melhora foi a criação de seu canal no YouTube. "Me abriu muitas portas, foi muito bom. Eu sempre falo que a internet me salvou em muitas situações".