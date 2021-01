Gilberto leva bronca da produção após falar mal do Governo Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 27/01/2021 08:33

São Paulo - Gilberto levou uma bronca da produção do "BBB 21" ao tentar reclamar do governo no reality show da Globo. Em conversa com Camilla de Lucas e Karol Koncá, na madrugada desta quarta-feira, Gilberto exclamou. "Bicha, puta que par**, o Brasil tá lascado. Por que? Por causa do governo".

Logo depois, Gilberto lembrou da orientação de evitar temas polêmicos e ouviu soar um alarme de chamada de atenção. "Eu não posso falar, né? Posso falar mal do governo? Vai dar merd*", questionou ele, que parou de falar sobre o assunto.

Enquanto o brother ria da situação, Lumena tirou sarro da bronca levada por ele. "Tá falando mal do governo, né?. Ele falou que ia falar mal do governo e tomou chamada de atenção".