Por O Dia

Publicado 02/02/2021 20:18 | Atualizado 02/02/2021 20:19

Rio - Durante um bate-papo com Viih Tube e Pocah no jardim da casa do 'Big Brother Brasil 21', nesta terça-feira, Juliette revelou que está perdendo a paciência com os comentários de outros brothers sobre sua personalidade.

"Eu já to ficando de saco cheio. Se for brincadeira eu to me irritando", desabafou a maquiadora e advogada.

Pocah ainda comentou que as atitudes de Juliette viram motivos para brincadeiras. Juliette, então, confessa: Eu passo alí, Fiuk solta piada. Passo aqui, Karol solta piada. Vou acabar estourando por causa de uma besteira."

"Acho que ninguém sabia que você estava se incomodando, agora que você está falando é diferente", respondeu Viih Tube.

No bate-papo, a funkeira ainda explicou que se incomodou com o jeito da paraibana, achando que ela tinha sido irônica em um determinado momento. "Não quero te colocar em uma cruz. Tem horas que eu realmente acho que o seu jeito não bate com meu. Não sou ninguém para te colocar na cruz, te largar de mão", comentou Pocah.



A paraibana escuta a cantora e faz um pedido para ela e Vii: "Não desistam ainda, esperem mais, por favor", diz em referência ao seu jeito.