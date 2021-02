Karol Conká reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 16:04 | Atualizado 09/02/2021 16:21

Rio - Karol Conká lamentou a saída de Lucas Penteado durante uma conversa com Gilberto após uma festa na piscina 'Big Brother Brasil 21', nesta terça-feira.

O economista disse que tinha criado um carinho pelo ator. Em seguida, a cantora confessou: "Dá saudade dele. Foi triste a maneira com que ele saiu", destacou.

A rapper também comentou com Gil que chegou a aconselhar Lucas a "dar um ar" para os outros participantes do programa.

A declaração de Karol causa espanto, já que ela foi uma das pessoas que mais julgou Lucas dentro da casa. A cantora já disse que faria tortura psicológica com ele e pediu que os outros participantes o isolassem.

Durante um jogo da discórdia no dia 01 de fevereiro, Karol Conká chamou Lucas de abusador no ao vivo e disse que ela tinha toda a razão de chamá-lo de merd*.

Lucas Penteado não aguentou as ofensas de outros participantes e pediu para sair do "Big Brother Brasil 21", no último domingo. Pouco depois da Festa Holi festival, em que protagonizou cena de beijo com Gilberto e revelou sua bissexualidade, o ator arrumou as malas e entrou no confessionário.