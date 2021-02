Karol Conká, Nego Di e João Luiz falam sobre Lucas Penteado na manhã desta terça-feira Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 11:13 | Atualizado 02/02/2021 11:16

Rio - Karol Conká, Nego Di e João Luiz amanheceram falando sobre Lucas Penteado nesta terça-feira. Os três dormiram no quarto do líder, onde Karol afirmou que Lucas irá manipular o paredão para ir à berlinda com ela. Nego Di disse que caso Lucas faça isso, ele "cai".

Karol respondeu dizendo que seus argumentos contra Lucas são fortes e que o público gosta de vilãs. Ela também comparou um possível apoio do público a Lucas com o apoio que algumas pessoas dão ao goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samudio.

"Tudo que o povo quer ver é esses caras folgados se f*dendo na mão de uma mulher", disse Karol. "Aí tem os que vão apoiar, né, gente? Vamos lembrar que o goleiro Bruno tem fãs. Quando a gente sabe disso, a gente relaxa", completou a rapper.