Publicado 17/02/2021 08:19 | Atualizado 17/02/2021 08:22

São Paulo - Na noite desta terça-feira, após a eliminação de Nego Di do "BBB 21" , os brothers remanescentes discutiram as mudanças no jogo. Karol Conká, por exemplo, avaliou que o humorista, e também ex-aliado, tentava manipular muitos os participantes.