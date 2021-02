Nego Di Reprodução/Rede BBB

Por iG

Publicado 17/02/2021 09:17

São Paulo - Nego Di, o terceiro eliminado do "BBB 21", concedeu entrevista ao "Rede BBB" na noite desta terça-feira e comentou sobre a saída do jogo e o resultado de 98,76% dos votos . Durante o papo com Ana Clara e Rhudson Victor, o humorista falou sobre suas perspectivas do jogo.

Questionado se esperava sair com a maior rejeição da história do "BBB", Nego Di declarou: "Eu pensava muito em não sair para ela [Sarah]. Não que me incomode, mas porque eu não era de acordo com o jogo dela lá dentro", disse.

"Achava que a galera estava enxergando como enxergamos lá dentro. Infelizmente, a gente só vê onde a gente está, e a galera enxerga tudo. Eu tinha uma opinião formada sobre a Sarah e esperava que ela fosse sair. Achei que Fiuk podia ser só uma participação nesse Paredão", continuou.

Ao falar sobre a aliança que formou com Projota, Nego Di adotou tom mais sério. "Ele é um cara que joga muito parecido comigo, mas ele tem a vantagem de ser 'o' Projota. Então lá dentro tudo era eu. Teve coisa que veio dele e achavam que fui eu. Eu respeito porque penso parecido, mas via que ele conseguia ser menos visceral que eu", avaliou.

Indagado se acha o rapper falso, ele negou. "Não, falso, não. Ele conseguiu ser mais jogador. As pessoas não conseguiram perceber ele como uma mente pensante. Ele conseguiu se camuflar mais", respondeu o humorista.