Publicado 17/02/2021

Rio - O papo entre Gilberto, Sarah, Caio, Rodolffo, Lumena e Juliette ficou pra lá de animado durante a madrugada desta quarta-feira, no quarto cordel do 'Big Brother Brasil 21'. Eles fizeram algumas revelações sobre sexo e teve de tudo!

Tudo começou quando Caio perguntou a Gil: "Como é que é esse negócio de ativo e passivo?". O economista explicou: "Eu acho que se adaptam. Existe, sim, quem tem a preferência, mas eu sou da adaptação". O fazendeiro continuou tirando suas dúvidas: "Mas a maioria faz de tudo, né?". Gil negou. Caio, então, confessou que estava confuso. "Mas o cara que só recebe goza de que jeito? Desculpa a pergunta".

O pernambucano esclareceu: "A ereção é a mesma pra todo mundo. Só que uns sentem mais prazer em ser penetrado e outros em penetrar", esclareceu ele, que continuou: "Teve um cara que eu fiquei que ele não fazia penetração. Ele gostava de ficar abraçado, agarrado e ali era um sexo pra ele. Hum, adoro! Não precisa fazer outras coisas, entendeu? Especificamente, os homens héteros, tem muitos que colocam que sexo só existe com penetração, como se isso fosse primordial, mas não precisa disso".

Após ouvir o economista, Caio confessou: "Já gozei na cueca só de amasso". Rodolffo disparou: "Nossa senhora, cê tá doooido, bastiãããão!". Todos gargalharam com a situação.

Lumena se arrepende de não levar vibrador para casa

Durante a conversa, Lumena confessou aos brothers que se arrependeu de não ter levado um vibrador para o confinamento. "Tenho um vibrador em formato de golfinho. Ele é muito competente, mas eu fiquei com vergonha de trazer. Poxa, me arrependi", declarou. Sarah brincou: "Imagina o povo arrumando as malas lá pra trazer e vê um golfinho".

Juliette e Sarah nunca fizeram sexo anal

Após ouvir algumas declarações sobre o assunto, Juliette resolveu participar do bate-papo e fez uma revelação. "Vamos lá. Vou falar. Brasil, não me julgue!", pediu Juliette, aos risos. "A Juliette gosta de dar uns 'beijo grego'", brincou Sarah. "Não! Isso é o de menos. É uma coisa que parece óbvia, mas que não é. Minhas amigas enchem meu saco. Eu, por exemplo, não fiz sexo anal. E as minhas amigas morem de rir de mim, dizendo: 'tu só quer dar uma de gostosa e tu é mole!'", confessou.

Sarah tranquilizou a amiga. "Mas eu também nunca fiz! Não é regra", rebateu. Juliette se surpreendeu: "Não? Mas minhas amigas dizem que é normal". A consultora de marketing digital ponderou: "Ah, pode ser. Mas vai de você gostar ou não. Já tentei, não gostei. Não deixei, não deixei. Falei: 'parou, parou'", contou. "Pois é, mas eu nem tentei", admitiu a Juliette. Lumena destacou: "São os seus tabus e tal".

Juliette confessou que tem vontade de tentar. "Não, mas eu não tenho. Eu ainda vou tentar, entendeu?", falou a advogada, aos risos. Caio se divertiu: "Os trem de fofoca amanhã vai tá explodindo". A paraibana até bolou uma possível manchete para o assunto: "Juliette revela que nunca deu o caneco". O fazendeiro destacou: "Mas disse que dessa água vai beber!. Vai beber e daqui uns dias tá dentro da piscina mergulhada!". Juliette concordou: "De cabeça e tudo!".