Publicado 18/02/2021 13:42 | Atualizado 18/02/2021 13:56

Rio - Thammy Miranda revelou em Instagram Stories que está estudando a possibilidade de processar Lumena Aleluia pelas ofensas feitas a Carla Diaz no 'Big Brother Brasil BB 21'.

"Estou aqui vendo as coisas daquela imbecil da Lumena e aí eu estava aqui pensando: racismo é racismo. A atitude que ela está tomando com a Carla Diaz é de racismo. Ela falou 'essa branquitude de merda', se fosse a Carla Diaz falando 'essa negritude de merda', a Carla saía da casa presa do Big Brother", disparou o vereador de São Paulo pelo PL e filho da cantora Gretchen.

Ele ainda deixou claro que está conversando com seus advogados. "A Lumena não satisfeita em ter um ato de racismo, ela continua fazendo pressão psicológica. Ela pegou a menina 'para cristo e eu estou bem ofendido com isso. Já entrei em contato com os meus advogados, estou conversando com eles, estou vendo a possibilidade e se eu puder, de forma legal, processar Lumena, eu vou processar. Eu faço questão de doar esse dinheiro para qualquer instituição que for aí de racismo", acrescentou.

Thammy ainda foi além: disse que Lumena está fazendo uso do que aprendeu na faculdade de Psicologia "para desestabilizar outras pessoas". "Ela é um lixo de ser humano, é surreal o que ela está fazendo. Eu nunca conheci na minha vida um ser humano tão podre. Se essa não for a verdade dela, a edição do reality show está fazendo dela um monstro", disse. "Eu não posso assistir isso tudo calado, [...] não vou ficar sem fazer nada. Eu nunca imaginei que eu fosse tomar uma atitude dessa numa questão que não é minha, que não diz respeito a mim", afirmou.

Por fim, o vereador contou que já tinha uma resposta de seus advogados e que faria "algo ainda melhor do que estava pensando" hoje.

