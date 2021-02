Carla Diaz e Arthur reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 17:43

Rio - Parece que o romance entre Arthur Picoli e Carla Diaz deu uma esfriada. A atriz questionou o motivo do instrutor de crossfit ter passado o dia distante, na última quarta-feira, e ele disse que estava apenas dando espaço para ela. Os dois chegaram a se acertar e curtiram o evento juntinhos e trocaram algumas carícias. Na festa, ela chegou a confidenciar para Sarah que estava apaixonada por ele.

fotogaleria

Publicidade

No entanto, na hora de dormir, Carla passou mal e Arthur deixou ela dormir sozinha. Ao acordar e perceber que ele não estava ao seu lado, a atriz levantou para fazer seu queridômetro, deu um emoji de banana para o crush e depois voltou a dormir.

Sem saber quem deu o emoji de banana para ele, o instrutor de crossfit comentou com Juliette: “Eu acho que ganhei uma banana, pelo que vi rápido hoje cedo”. Juliette disse que não foi ela quem deu o emoji para ele. “Não fui eu que te dei banana hoje, não. Acho que hoje dei coração pra tu, estou gostando mais de tu. Quando gosto mais de tu, dou coração. Quando gosto menos, deu uma carinha amarela”.

Publicidade

Arthur comentou: “Eu só dou carinha amarelinha, vermelha ou coração”. A paraibana, então, perguntou:“Para todo mundo? Você não tem raiva de ninguém?”. O instrutor de Crossfit respondeu: “Não tenho motivo, e eu sei que tem gente que leva isso aí para o coração, então para que vou estragar o dia de alguém?”.

'Não sou casal', diz Arthur

Publicidade

Durante uma conversa com Projota na área externa da casa, Arthur reclamou que Carla está agindo diferente com ele. "Do nada, não está falando comigo", disse. O rapper comentou que não entendeu a reação de Arthur mais cedo. "Não entendi por que você ficou daquele jeito de manhã". Ele se explicou: "Falei que eu ia deixar ela dormir de boa."

Projota acredita que a atriz pode ter ficado chateada, já que ela tinha chamado ele para dormir com ela e ele não foi. "Ela ficou brincando: 'É um fanfarrão'. 'Chamei ele para dormir aqui...", disse Arthur, imitando a fala dela. Arthur se incomoda com a situação e diz que foi tentar conversar com Carla, mas ela não deu muita bola. Projota avalia: "Não sabe como é casal?". Arthur rebate: "Eu não sou casal".

Publicidade