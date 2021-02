Pocah reprodução da TV Globo

Publicado 18/02/2021 19:41

Rio - Durante um bate-papo com Lumena na área externa do 'Big Brother Brasil 21', nesta quinta-feira, Pocah revelou que tem cisto nas cordas vocais, o que a deixa com a voz rouca. A psicóloga, então, perguntou a funkeira se ela pode fazer uma cirurgia.

A cantora explicou que passaria por uma cirurgia, mas acabou entrando no reality show. Ela ainda disse que não pôde contar aos médicos que entraria no BBB, mas garantiu a eles "que iria se comportar". A cantora explicou que passaria por uma cirurgia, mas acabou entrando no reality show. Ela ainda disse que não pôde contar aos médicos que entraria no BBB, mas garantiu a eles "que iria se comportar".

Por falar em Pocah, ela acredita que a prova do líder hoje será de resistência. "Acho que pode ser uma 'resistênciazinha'. Por isso que quero descansar mais um pouquinho", diz ela, que confessa não ter dormido muito bem após a Festa da Líder Karol, na última quarta-feira.