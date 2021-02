Arthur, Gilberto e Karol Conká Divulgação/Globo

Por iG

Publicado 22/02/2021 08:14 | Atualizado 22/02/2021 08:15

São Paulo - Na noite deste domingo, foi formado mais uma paredão no "Big Brother Brasil 21". Desta vez, estão na berlinda Arthur Picoli, Gilberto Nogueira e Karol Conká. Inicialmente, Projota também estava sob risco de eliminação, mas acabou se safando após vencer a prova de bate e volta.

Caio, Fiuk e Gilberto - que ganharam o direito de indicar alguém por terem sido os três finalistas da prova do líder -, optaram por mandar Arthur para a eliminação.

Esta semana, os dois mais votados da casa iriam para o paredão, logo Gilberto e Projota se viram com a possibilidade de deixar o programa. Por fim, Karol Conká foi indicada pela líder, Sarah Andrade, sem direito de jogar o bate e volta.

Durante a dinâmica, que cabia literalmente "enfiar o pé em jacas", Projota saiu vitorioso, fugindo da possibilidade de ser eliminado do reality show da Globo.

Com Karol Conká no paredão, fãs do "BBB 21", anônimos e famosos, geraram uma onda de memes na internet. "Não aceito menos de 99,9%", postou a ex-BBB Rafa Kalimann. "Espero que as pessoas entendam que o BBB é apenas um jogo. Torço pra que a Karol Conká possa sair de cabeça erguida do programa e vá pra puta que pariu", ponderou o humorista Rafinha Bastos.

