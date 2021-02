Tainá Galvão reprodução do instagram

Publicado 23/02/2021 15:34

Rio - Irmã de Fiuk, Tainá Galvão falou sobre a experiência que o irmão está vivendo no 'Big Brother Brasil 21', durante entrevista no programa "Luciana By Night", na Rede TV. "Acho ele muito corajoso por ter ido e ele decidiu ir porque queria viver, de fato, essa experiência de estar exposto para todos. Não é estratégia para a carreira dele, nem nada disso. Ele simplesmente queria viver isso", afirmou.

Tainá ainda revelou que deu apoio para Fiuk aceitar o convite e participar do reality global. "Ele vai sair dali, olhar para os erros dele e aprender. É um aprendizado para a vida. Quero que ele continue tendo a chance dele, porque ele tem muita coisa linda para mostrar", defendeu ela, que também falou sobre a relação com o pai. "É muito romântico porque ele acredita mesmo no amor", elogiou.



Tainá e Fiuk são filhos do cantor Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian.