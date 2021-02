Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 19:00

Rio - Projota não para de avaliar o jogo do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Durante uma conversa com Caio, na área externa da casa, nesta terça-feira, o rapper destacou: "Se você não vai até o jogo, o jogo vai até você. Esse é o meu jogo agora".

Caio relembrou o Dedo-Duro durante a votação do último domingo, em que Rodolffo pediu para descobrir o voto de João Luiz que revelou ter votado em Projota. O cantor, então, confessou: "Você não está entendendo, era ele que eu ia escolher. Se chamasse o meu nome, era nele que eu ia. E ali agora é o meu primeiro, eu não quero mais ir nos outros. Eu já falei par ao Gil, eu quero uma trégua. Depois a gente se ataca de novo. A gente precisa mudar o foco".

O fazendeiro concordou: "Porque quem realmente está jogando vai sair, quem não está jogando, está ficando".



Projota voltou a falar sobre situação do jogo: "Eles não estão sendo nem votados, sabe o que eu pensei? A frase aqui é tipo, 'quem não é visto não é lembrado', e aqui é: 'quem não é visto não é votado', e a gente tem saber disso quando pegar a liderança. Hoje se você pegar a liderança, você iria no Gil, anteontem se eu pegasse a liderança, eu ia no Gil, eu ia na Sarah e eu não vou mais, nem na Ju. Agora o meu foco é uma dessas pessoas que está ali, inclusive. Ali tem 4 dos principais que não estão fazendo nada".

Caio opinou: "Estão passando ilesos". Projota seguiu analisando: "Não se indispõe com ninguém, vai levando a vida no banho maria, ai quando tem uma confusãozinha, chega atrasado e faz parecer que está dentro".