Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 20:39 | Atualizado 23/02/2021 20:40

Rio - Arthur já comentou mais de uma vez na casa mais vigiada do Brasil que, se voltar do paredão desta terça-feira, ele pula pelado na piscina. O instrutor de crossfit disputa a permanência na casa com Karol Conká e Gilberto. Durante um bate-papo com Carla e Projota na cozinha, ele brincou com a situação.

"Tem a possibilidade de ficar pelado hoje, de pular na água. É mole?", comentou Arthur. Affair dele na casa, a atriz brincou: "Aguardando esse momento. Só vim para isso".

O instrutor de crossfit ainda comentou: "O pior de tudo é que eu e o Gil, a gente prometeu que vai pular na piscina. Aí que tá! Não sei se pode por causa da tipoia". Projota, então, aconselhou o amigo: "Só não pular, você entra".