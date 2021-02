Preta Gil Reprodução/Instagram

Rio - Preta Gil foi uma das artistas que comentou a rejeição de Karol Conká, eliminada do "BBB 21", na noite desta terça-feira, com 99,17% dos votos. No Twitter, a cantora se mostrou preocupada com a saída da participante do reality e as consequências do cancelamento na vida real.

"Sinto uma dor nesse momento, não sei explicar, mas é tudo muito triste, mistura medo, decepção, raiva e muita preocupação com esse ódio todo", declarou Preta em seu perfil, abrindo o debate para os fãs que acompanham seu trabalho pelo Twitter.

A cantora ainda comentou a calma da rapper ao falar com Tiago Leifert minutos depois da eliminação e receber a notícia da recorde de rejeição da história do "BBB". "Não tem preparo em 10 minutos de intervalo que me faria ficar calma assim, só remédio mesmo", declarou.

Por fim, ela ainda analisou o comportamento de Karol durante o "Rede BBB": "Se amanhã na Ana Maria ela manter esses discursos, fico mais preocupada, porque agora ela ainda não entendeu, mas de hoje pra amanhã dá tempo né."

Sinto uma dor nesse momento, não sei explicar , mas é tudo muito triste, mistura medo, decepção, raiva e muita preocupação com esse ódio todo — Preta Gil (@PretaGil) February 24, 2021

