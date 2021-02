Fiuk e Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 14:52

Rio - Fiuk e Juliette estão cada vez mais próximos no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. No Quarto do Líder, o ator deitou entre Sarah e a paraibana na cama. Já Gilberto ficou no chão. Ao ver o ator e a maquiadora lado a lado, o doutorando em economia brincou com a situação: "Aproveita, Juliette".

fotogaleria

Publicidade

A advogada se divertiu e até jogou o cabelão para cima de Fiuk. Ele, então, elogiou as madeixas dela. "Esse cabelo está cheiroso". Todos no quarto começaram a rir.

Espertinha, Juliette começou a fazer carinho na cabeça do ator, que se derreteu: "Faz carinho, não, que eu gosto, mulher". Ela rebateu: 'Assim pode'.