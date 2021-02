Marcello Camargo e Lilian Gonçalves Reprodução

Publicado 15/02/2021 17:45

Empresária, escritora e filha do cantor Nelson Gonçalves, Lilian Gonçalves foi uma das convidadas do programa 'Café com Selinho', apresentado por Marcello Camargo no Youtube, e ela revelou ter presenciado o pedido de perdão de Silvio Santos para Hebe Camargo. A revelação emocionou o apresentador, que até sabia do encontro e conversa do dono do SBT durante o velório de sua mãe, em 2012, mas não sabia de muitos detalhes.

"Eu estava perto do Silvio e vi que ele estava conversando em alto e bom som com a Hebe. Chegou a mexer no corpo dela e chamar 'Hebe, Hebe'. Eu até pensei: 'será que o Silvio está ficando louco? Porque a Hebe não iria responder. E aí, eu escutei ele perguntar: 'Você me perdoa, Hebe?'. Depois, ele falou para Iris que ela tinha o perdoado e beijou na boca da Hebe. Pegou ela e beijou! Eu fui a única pessoa que vi essa cena e eu fiquei paralisada no momento. Depois, eu fiquei dias e mais dias pensando naquela cena porque foi de uma verdade tão grande e tão bonita, que me emocionou", contou Lilian.

