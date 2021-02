Karol Conká diz que não deveria ter se envolvido com ninguém no ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 09:09 | Atualizado 25/02/2021 09:46

Rio - Karol Conká, quarta eliminada do "BBB 21", participou do "Mesa BBB", do Multishow, e falou sobre seu "flerte" com Rodolffo enquanto esteve na casa mais vigiada do Brasil. Apesar de ter dito quando ainda estava no programa que acreditava que poderia rolar algo entre eles, Karol afirmou que a relação construída com Rodolffo é apenas de amizade.

"Ele foi questionado pela Carla, (Diaz) ela achou estranha a amizade com o Rodolffo. A gente já era amigos desde o começo, mas a galera não acompanhava. Foi uma amizade crescente. Já temos planos aqui fora, com o Fiuk também e até com a Sarah", explicou.

Quando foi questionada sobre Bil, com quem trocou alguns beijos no reality show, Karol Conká evitou fazer críticas, mas disse que não deveria ter se envolvido. "Inclusive, não deveria ter me envolvido com ninguém lá dentro", disse.