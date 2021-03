Thaís reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:37

Rio - A conversa entre Thaís e Pocah rendeu, na tarde desta segunda feira, na casa do 'Big Brother Brasil 21'. Após a funkeira dizer que não conversaria mais de jogo com a cirurgiã-dentista na cozinha da xepa, as duas seguiram para a área externa do reality para falar sobre a relação das duas.

Ao dizer que a cantora estava entre suas prioridades no jogo, Thaís desabafou: "Eu não quero me tornar uma pessoa rígida, igual ele (Tiago Leifert) falou lá do jogo do Nego Di". A sister começou a chorar e foi consolada por Pocah. "Não chora. Não fica nervosa. Você está ficando nervosa".

A cirurgiã-dentista se explicou: "É que eu estou mal mesmo, Pocah. O meu jeito de ficar mal é diferente. Eu estava escondida ontem várias horas do dia. Uma vez, o Fiuk me achou, ninguém mais", disse a goiana, que continuou: "Tudo bem que aqui a gente vai ter que tomar decisões que eu não tomaria lá fora, às vezes eu vou estar à prova de algumas situações que eu vou ter que tomar decisões que eu não tomaria lá fora, só que eu não quero sair daqui sendo uma pessoa ruim". A cantora interrompeu a amiga: "Você não é ruim".

Thaís continua seu raciocínio: "Porque eu não sou. Isso não é o que me move, sabe? Isso não é o que eu quero buscar". Pocah, então, perguntou o motivo da goiana estar chorando. "Eu estou chorando porque tem várias coisas que está me agoniando". respondeu. Pocah avaliou: "O jogo faz isso com a gente".

A cantora disse para a sister que não queria que ela se sentisse triste. "Eu estava mal só de ver você distante de mim. E você estava mal por me ver distante de você. Você é uma pessoa que eu considero muito, porque eu quero considerar", confessou Thaís.



Pocah comentou a relação entre elas: "A nossa história veio antes do pódio". Thaís concordou: "Veio antes e significou muito para mim. E significa, com fé em Deus. Fico imaginando além. Quero conhecer a Vitória. Fico pensando nela, pensando como ela é. Fiquei feliz de cantar Parabéns para ela. Espero que isso não mude."