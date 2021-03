Thais, do ’BBB 21’, não consegue formar uma frase sem usar a expressão ’tipo assim’ Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 11:01 | Atualizado 02/03/2021 11:05

Rio - Thais Braz, participante do "BBB 21", virou alvo de piadas nas redes sociais depois do "Jogo da Discórdia", na noite desta segunda-feira. Tudo começou porque a cirurgiã-dentista tem, como ela mesma diria, tipo assim, muita dificuldade para se expressar e concluir um raciocínio. Os internautas se incomodaram com a quantidade de vezes que Thais falou as expressões "tipo assim" e "tipo" durante sua participação no jogo.

Os administradores das redes sociais da cirurgiã-dentista, então, saíram em defesa da jovem. "Ninguém merece ser resumido a um problema ou uma limitação. A Thaís sempre foi muito boa com a comunicação visual. Ela é excelente com fotografias, imagens, cenários, composições visuais. Porém, ela nunca foi boa com expressão falada. E está tudo bem! Ela está trabalhando para lidar melhor com isso", diz o comunicado.

"Infelizmente vivemos em um mundo onde a linguagem falada e a eloquência ainda são bem mais valorizados do que vários outros componentes da comunicação interpessoal. Pessoas que falam de forma articulada são consideradas mais inteligentes. Ainda que já tenha sido provado por vários estudos que não existe uma única forma de inteligência, mas sim várias apenas expressadas de formas diferentes".

