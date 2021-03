Juliette reprodução da tv globo

08/03/2021

Rio - Gilberto e Juliette falaram sobre os rumos do jogo e avaliaram alguns participantes durante um bate-papo na academia do 'Big Brother Brasil 21', nesta segunda-feira. A paraibana confessou ao amigo que acha que Arthur sai no paredão, já que eles não sabem que se trata de um paredão falso. "Se eu, Juliette, não vi, ou interpretei muito errada, ok. Mas se eu estiver certa, se eu estiver vendo tudo certo, porque eu não sou a dona da razão, pelo que eu vi de Arthur, mesmo gostando dele, sabendo que ele é um menino maravilhoso, coração bom, ele vai sair. E não vai ser pouco não a diferença", disse a advogada.

Gilberto concordou com a amiga. "Eu acho que ele sai sim. Ela está muito mexida com o relacionamento. Alguma coisa aconteceu e ela não quer dizer o que é". A advogada comentou: "E ela não fala. Sou capaz de lhe dizer que ela ainda fica com ele. Ainda pode ficar com ele se eles dois ficarem [no Paredão]. Eu acho".

Em seguida, ela voltou a falar sobre Arthur. "Acho que ele sai. E que ela retoma para um jogo zerado. Agora, com ele saindo, as pessoas vão tentar olhar pra ela com a verdade que eu vejo."

A conversa sobre o jogo continuou. Juliette abriu o coração e disse para Gilberto o que ela acreditou ser correto fazer dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Quando o que você sente não for suficiente, aí você vai e combina [votos]. Que combinar não seja a regra, combinar é uma saída, não é a regra. Eu só combino voto quando eu não tiver saída. Quero me manter aqui, mas não mudo o que eu sinto".

Ela ainda contou para o amigo que tem gostado das atitudes de Pocah. "Vou dizer uma coisa pra você. Cada dia a Pocah me mostra mais coisas boas. Se você abrir seus olhos para vê-la e ouvido para escutá-la, você vai ver. Pode ser que ela vote em mim. No início do jogo, já foi estabelecido escalas de prioridades, mas isso pode mudar."



Em seguida, João Luiz entrou no local e se juntou a Gil e Juliette. A advogada, então, confessou: "No início do Jogo, cada um fez sua lista de prioridades, só que agora o jogo bagunçou. Passamos a perceber coisas que não percebíamos."



Gilberto concordou e revelou para os dois. "Eu e Sarah, essa semana, queríamos votar em outra pessoa. Só que eu disse que não consigo votar nessa outra pessoa sem antes ter uma conversa."