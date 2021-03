Camilla de Lucas e Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 21:10

Rio - Camilla de Lucas tem tido umas 'premonições' sobre o jogo do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Desta vez, a influencer falou sobre um possível paredão falso durante uma conversa com Carla Diaz, que disputa a falsa berlinda com Arthur, Caio e João nesta terça-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Eu não sei se eles colocariam um paredão falso porque qualquer paredão que fuja do comum a gente vai especular, mas na melhor das hipóteses, hoje, se é paredão falso, eu preferia que você visse tudo", comentou ela.

No bate-papo com a atriz, Camilla reforçou a importância de um paredão falso, já que a pessoa volta do quarto secreto cheia de informações. "Pode decidir o destino da pessoa aqui. Você pode ir muito bem, ou todas as informações podem te destruir aqui dentro". Carla concordou com a amiga a brincou: "Caso eu vá para outra dimensão, aí eu vou falar - ela tava certa!".

Publicidade

A influencer respondeu: "Então, aí quando você voltar a gente vai sentar... e é isso, só sinto e se for isso... quando você sente alguma coisa você quer que seja aqui".