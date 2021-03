Por O Dia

Publicado 15/03/2021 05:35 | Atualizado 15/03/2021 05:36

Na madrugada após a formação do paredão, o assunto da casa não poderia ser outro: o paredão. Indicado do líder, Projota não gostou ter sido a escolha de Fiuk. “Foi uma punhalada na cara dura”, reclamou ele. Em uma conversa na cozinha, o rapper argumentou que quando teve a oportunidade, tirou Fiuk do paredão e na vez em que o filho de Fábio Jr. recebeu cinco votos, ele não estava nessa contagem.



O cantor então disse que deveria ter conversado com Projota antes, mas ele segue irritado. “Não tem como eu achar isso de boa. Eu te tirei do paredão. Se eu sair daqui na terça-feira, você vai pensar, “o cara me tirou de um paredão e eu coloquei ele para fora”. Você não fez nada por mim, você fez o contrário”. O brother completa dizendo que acreditava que seria chamado para o VIP e que se fosse líder, Fiuk não era sua opção, que ainda havia uma lista grande antes dele.

Depois, em conversa com Arthur, Projota disse que, caso fique, seu primeiro plano é tirar Fiuk. Arthur concorda e diz que o ator é burro por comprar briga com a única pessoa que possivelmente não votaria nele. O instrutor de crossfit ainda disse que vai “tocar o terror” na festa do líder, que acontece na quarta-feira (17) em homenagem a Fiuk. “Moleque do caramba, mimado. Pipocou, não quis se expor”, reclamou Arthur. Na área externa, Viih Tube e Thaís falaram sobre o mesmo assunto. “Eu acho que o Fiuk se queimou com mais uma pessoa. Que era uma pessoa que defendia ele para o maior rival dele. O Projota defendia o Fiuk para o Arthur. Conclusão: virou BO para o Fiuk”, afirmou a youtuber.Juliette e Pocah também falaram sobre votos. A paraibana justificou sua escolha na carioca, explicando que só optou por ela por ser leal à Gilberto e Sarah. Ela disse que conversou com Gil para romper a aliança, mas que não poderia ter um posicionamento antes de falar com o pernambucano. A maquiadora ainda disse à funkeira que espera que ela não saia e declarou que vai entender se ela sentir vontade de retribuir o voto. Mas, Pocah entendeu o lado de Juliette e afirmou que as escolhas difíceis fazem parte do jogo. “O jogo faz com que a gente tome decisões, já estive no seu lugar e é totalmente compreensível. Está tudo bem”, declarou ela.A paraibana agradeceu a compreensão da sister e terminou a conversa dizendo que pode ter todos os defeitos, mas não é desleal e falsa. “Isso é um compromisso comigo”. Ao contar sobre sua conversa com Pocah para Sarah e Gilberto, a brasiliense diz que também se desculpou e que se arrepende de ter votado na cantora. “Sabe quando você sente no coração que aquilo que está fazendo não está certo?", desabafou Sarah. “Não quero mais ficar aqui sofrendo, chorando, sem dormir. Vou sentir quando for para sentir”, concluiu a maquiadora.