Por O Dia

Publicado 21/03/2021 14:26

Rio - E não são só as atitudes de Sarah dentro do 'BBB' que têm dado o que falar. A consultora de marketing virou assunto neste domingo após ter uma foto de sua adolescência divulgada. Após muitos comentários depreciativos, a equipe que administra o perfil oficial da sister - que assume ter feito diversos procedimentos estéticos antes de entrar na casa - repostou a imagem e demonstrou indignação com perfis que fizeram edições na foto original.

"Sarah e os demais participantes vem sofrendo diariamente ataques com Fake News, falas distorcidas, ofensas e ameaças. Chegamos ao extremo ontem com a divulgação de uma foto editada da Sarah. E não entendemos o tom da postagem e o porque da edição. Essa e ela, sua historia, sua adolescência. Qual o problema? Esse post e para comunicar que não aceitaremos mais matérias falsas e criminosas! Pedimos, inclusive, que nossos seguidores continuem nos marcando para tomarmos as medidas cabíveis! Jogar limpo sempre foi a prioridade da Sarah", dizia a nota.

