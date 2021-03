Carla Diaz foi a sétima eliminada do ’BBB 21’ João Cotta / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 26/03/2021 07:00 | Atualizado 26/03/2021 08:11

Rio - A atriz Carla Diaz, de 30 anos, foi a sétima eliminada do "BBB 21" na noite de terça-feira. Depois de passar por uma falsa eliminação e protagonizar uma histórica volta ao reality show vestida de dummy, Carla levou a pior na disputa com Rodolffo e Fiuk num paredão que bateu recorde de votações por minuto. Foram 2.988.000 votos contabilizados simultaneamente em 60 segundos.

Fora do programa, Carla afirma que foi verdadeira e entrou de cabeça nas situações que vivenciou no reality show. A volta ao mundo exterior, no entanto, não foi tão fácil. A artista, que se envolveu com Arthur Picoli, tem evitado falar sobre o futuro do romance e lamenta o julgamento que vem sofrendo por conta do relacionamento.

"Eu posso dizer que não fui alguém que ficou com pudor de viver uma experiência amorosa dentro de um reality show. Me permiti de verdade, me libertei. Mesmo sendo uma pessoa conhecida, eu preferi me jogar, porque eu sou dessas; não consigo ficar na dúvida, me jogo mesmo (risos). Fui feliz, tive dúvidas, acertei... Acho que todo mundo passa por isso em qualquer tipo de relacionamento, seja ele amoroso ou mesmo amizade. E quanto ao futuro, a Deus pertence", despista Carla, que não acredita ter sido eliminada apenas por conta do namoro com o crossfiteiro.

"Minha trajetória não se resume a uma só situação. Estou com a consciência muito tranquila de que eu fiz a minha parte de seguir o meu coração, e as pessoas acharam melhor me ver aqui fora. Então eu vim, com a maior felicidade da missão cumprida e com o coração aberto para viver a vida real, que é aqui. Eu estava morrendo de saudade da minha mãe, da minha casa, do meu cachorro. Eu acredito que Deus tem uma missão para cada um e que o tempo para cada coisa é único. A minha hora chegou, acredito nisso", garante.

Com uma personalidade doce e serena, Carla foi julgada por colegas que duvidaram de sua paciência e tranquilidade. "Fui a Carla que sou na vida real, acolhi as pessoas, ouvi sem julgar, fui sincera. Não foi uma dificuldade para mim, esse é o meu jeito de ser. Além disso, ter ido para o quarto secreto e ter voltado daquela forma foi incrível. Eu 'saí' sendo muito julgada pelas pessoas lá dentro e voltei porque fui escolhida pelo público. Foi uma oportunidade única. Voltar vestida de dummy foi épico, zerei o BBB", comemora a atriz, aos risos.

O maior desafio para Carla foi justamente o convívio com pessoas tão diferentes. "A minha maior dificuldade foi saber lidar com as situações da casa, estar com tantas pessoas diferentes 24 horas por dia e administrar os conflitos que apareciam entre a gente. Mas até isso foi positivo para mim. Fica um aprendizado muito grande de toda essa troca".

A atriz se surpreendeu com a "falsidade" de alguns colegas. "Vi também muita agressividade na forma como falavam sobre mim. E não só sobre mim, mas sobre a Juliette também. Aquilo me deixou muito magoada, não era coerente com o discurso que eu ouvia antes, pessoalmente. Eu me surpreendi muito positivamente com as escolhas de amizade que eu tinha feito, mas negativamente com algumas pessoas que eu ainda não tinha tanta proximidade. Meu 'pé atrás' tinha um certo fundo de verdade".

Amizade

Desde que entrou no programa, Carla ficou muito amiga de Camilla de Lucas e João Luiz. Mais tarde, Pocah e Juliette também ganharam um grande espaço no coração da atriz.

"Quero muito os quatro na minha vida! A Juliette, inclusive, foi uma descoberta. Ambas somos sagitarianas, a gente se reconheceu. Apesar da diferença de quartos e grupos acabar distanciando um pouco a gente, é uma amizade que eu senti que foi verdadeira. Por mais que a gente não tivesse tido muitos momentos de conversa, a gente se reconhecia muito pelo olhar. Ela me defendeu muito, acreditou em mim, assim como eu acredito nela. Lembro de ter falado para ela ser forte ainda na minha 'primeira eliminação'. Ver as imagens no quarto secreto só confirmou tudo".

Trio favorito

Agora que não tem mais chances, a torcida de Carla vai para Camilla, Juliette e João. "Eles são o meu trio favorito. E a Pocah também! Quero que os quatro cheguem à final. Não tenho como escolher um só, acho muito cedo. Quem vai decidir é o público".

Planos para o futuro

Depois de ficar dias e dias apenas "dormindo e acordando", Carla não vê a hora de voltar a trabalhar. A atriz quer aproveitar a visibilidade que ganhou com o reality show e colocar a mão na massa. "Quero trabalhar muito! Cansei de ficar só dormindo e acordando, quero trabalhar, me movimentar, ser criativa".

Aprendizado

Carla garante que vai lembrar sempre com carinho da experiência de ter participado do "BBB 21". "Me proporcionou uma experiência de vida e um aprendizado que eu jamais teria em outro trabalho ou na minha vida pessoal, ainda mais durante uma pandemia. Cada momento que eu vivenciei foi muito especial. Com certeza vai ficar guardado no coração".