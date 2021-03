Carla Diaz posa com fãs em aeroporto de São Paulo

Rio - Carla Diaz desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira. Simpática, a atriz posou para fotos com as pessoas que a abordaram no local.

Nos Stories, Carla avisou que estava viajando a trabalho e pediu para que as pessoas que não estivessem trabalhando que ficassem em casa por conta da pandemia de coronavírus.

Sétima eliminada do "BBB 21", Carla Diaz está cheia de compromissos profissionais. Na noite de quarta, ela participou do programa "A Eliminação", do Multishow. Apressada, na ocasião, ela não posou para fotos ao chegar ao prédio da emissora.

