Publicado 30/03/2021 13:17

São Paulo - O ator Thiago Rodrigues ganhou 140 mil seguidores no Instagram após Juliette, participante do "BBB 21", revelar que já deu um beijo nele. De acordo com a ferramenta Social Blade, ele tinha 513 mil seguidores e, até a publicação desta matéria, na terça-feira, já soma 655 mil - o que representa um aumento de aproximadamente 28% em seus fãs.

Juliette, que entrou no "BBB 21" com 3 mil seguidores e hoje tem 17 milhões, declarou no confinamento que já tinha beijado Thiago. Segundo ela, à situação, o famoso estava em um táxi e, pela janela, ela lhe deu um selinho.

"Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou", contou Juliette. Logo, Thaís desvendou a charada. "Sei. É o Thiago Rodrigues", apontou. "Meu Deus, que vergonha. O menino não vai nem se lembrar da minha cara", lamentou a sister.

Cobrado pelos internautas, Thiago Rodrigues declarou no Instagram, por meio da ferramenta storeis, ser "Time Juliette". Ele também publicou a figura de dois peixes se beijando.