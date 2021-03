Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 31/03/2021 11:22

Rio - Como diz o ditado popular, foguete não dá ré! E Juliette não para de crescer. Após ultrapassar os 17,5 milhões de seguidores, a sister bateu um recorde no Instagram. Com uma foto postada na noite desta terça-feira, Ju recebeu 1 milhão de curtidas em apenas 6 minutos de publicação.

A marca é divida com a cantora norte-americana Billie Eilish, o que faz de Juliette a recordista no Brasil. "Obrigada do fundo do coração de cada ADM por todos os votos e pela torcida fiel de vocês. Junto, a gente tem conseguido fazer coisas extraordinárias", disse a equipe da paraibana na legenda da foto. Na manhã desta quarta-feira, por sinal, a foto já tinha ultrapassado os 4 milhões de seguidores. É o poder!