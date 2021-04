Juliette e o pai, Lourival Feitosa Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 01/04/2021 09:50

São Paulo - Juliette Freire já falou muito sobre a oficina do pai no "BBB 21". Em vídeo que circula nas redes sociais, uma pessoa aparece conversando com Lourival Feitosa, pai da advogada. Durante o papo, o progenitor negou que o local fosse um "lixão", como foi definido pela sister.

“A oficina que ela diz que parece um lixão, não é não. É arrumadinha”, inicia o narrador até se deparar com a bagunça do estabelecimento. "A gente vai ter que dar uma forcinha aqui".

Em seguida , Lourival é questionado se quer mandar algum recado para a filha, que está no "BBB 21". "O recado é que ela tem que ficar lá, né? Até o fim. Aquele povo ali que humilha ela, se levanta só para cair. É só ter Deus no coração", alertou ele.