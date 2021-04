Arthur reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 16:55 | Atualizado 02/04/2021 16:56

Rio - Após abandonar a prova do líder pois queria ir ao banheiro, Arthur não aguentou segurar o xixi e acabou urinando no box do banheiro. É que Juliette, que estava com dor de barriga, estava usando o reservado. As câmeras do programa flagraram o momento em que 'ele se aliviava'.



A situação não passou despercebida pelos internautas, que já criticaram a falta de limpeza do banheiro do reality. "Eu não vi o Arthur fazendo xixi no box do banheiro que todo mundo usa, não né?", postou um usuário do Twitter.

Eu não vi o Arthur fazendo xixi no box do banheiro que todo mundo usa, não né?! #bbb21 pic.twitter.com/SMfazSDzdb — Lay (@LayTXT) April 2, 2021

"Arthur fez xixi no chuveiro sendo que tem dois banheiros na casa", destacou outro.

arthur fez xixi no chuveiro sendo que tem dois banheiros na casa pic.twitter.com/d1aCcrjWjE — nat (@ohkillingme) April 2, 2021 "O Arthur mijando no ralo", escreveu um terceiro, que ainda usou uma carinha de nojo.

