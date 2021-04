Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 05/04/2021 07:50 | Atualizado 05/04/2021 07:58

Rio - Juliette Freire não para! Depois de escapar três vezes seguidas do paredão deste domingo, a advogada ultrapassou Viih Tube e se tornou a participante do "BBB 21" mais seguida no Instagram. Viih Tube, que já era famosa na internet antes do programa, tem cerca de 18.570.000 na rede social.

Juliette entrou no reality show com apenas 3 mil seguidores e nesta noite alcançou a marca de 18.580.000. A equipe da sister fez uma postagem para comemorar. "Acabamos de bater o recorde de participante mais seguida da edição. Vocês são pau!", escreveram.

Além de ser a mais seguida do programa, Juliette também é a favorita do público ao prêmio de R$ 1,5 milhão. As músicas que canta no reality entram rapidamente nas mais tocadas e vários artistas querem gravar com ela.