Publicado 05/04/2021 19:47 | Atualizado 05/04/2021 19:48

Sarah Andrade, a oitava eliminada do "BBB 21", já vê crescimento nas redes sociais após uma semana da sua saída. A brasiliense que trabalhava com marketing digital viveu uma grande derrocada na popularidade no seu último mês no reality.

A ex-BBB saiu da casa com 6,8 milhões de seguidores e ficou muito feliz ao descobrir esse fato, sem saber que antes havia batido a marca de 8,9 milhões. A caída na sua popularidade se deu por conta dos comentários que fez sobre o presidente Jair Bolsonaro e também quando confessou ter ido a festas no meio da pandemia.Neste domingo, Sarah publicou um vídeo se desculpando pelas declarações que fez sobre a quarentena."Preciso falar com vocês de um assunto que é muito sério, que repercutiu muito enquanto eu tava dentro do programa, que foram as minhas falas sobre a pandemia, quero pedir desculpas, do fundo do meu coração, me perdoem. A todos vocês eu quero pedir desculpas, a todos os brasileiros, todas as famílias vítimas do covid, todo mundo que eu ofendi. Eu não tenho justificativa para qualquer ofensa, só realmente me desculpar. Eu não imaginava a gravidade do que eu falei, principalmente em um momento tão frágil e triste em nosso país".