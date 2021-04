Rodolffo será investigado pela Polícia Civil do Rio Reprodução

Por iG

Publicado 06/04/2021 15:21 | Atualizado 06/04/2021 15:33

São Paulo - Imagens do "Big Brother Brasil 21" serão analisadas pela Polícia Civil do Rio Janeiro após o participante João Luiz expor os comentários de Rodolffo, que o incomodaram por ter cunho racista. O sertanejo comparou, no último sábado, o cabelo de João Luiz a uma peruca de homem das cavernas.

O comentário foi interpretado como racista. Em nota, a assessoria de comunicação da delegacia de Crimes Raciais comunicou a abertura do procedimento. "De acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), foi instaurado procedimento para apurar o crime de preconceito racial. Imagens estão sendo analisadas e as investigações seguem em andamento", diz a nota.

Relembre o acontecimento

"Muita gente aqui pode não saber. Mas no sábado aconteceu uma situação no Quarto Cordel (...) Rodolffo chegou a fazer uma 'piada' comparando a peruca do monstro da pré-História com meu cabelo. Isso para mim tocou num ponto específico. Porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro. Mas este também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais quatro flechas daquela", desabafou o participante durante o Jogo da Discórdia.

Em seguida, Tiago Leifert perguntou se Rodolffo queria se manifestar. E o cantor disse: "Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante”.

Nas redes sociais, artistas e influenciadores manifestaram apoio a João Luiz, entre eles Andreza Delgado, Lucy Ramos e Paula Lima. Thelma, vencedora do Big Brother Brasil 20, compartilhou uma foto do perfil do participante do programa pedindo para que seus seguidores acompanhassem a página do professor de Geografia.