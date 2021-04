Valesca e João Reprodução

Publicado 06/04/2021 17:27

Nesta terça-feira, a funkeira Valesca Popozuda se posicionou sobre a última polêmica do "BBB 21" nas redes sociais. Após João e Rodolffo se enfrentarem no "Jogo da Discórdia" por conta dos comentários que o sertanejo fez sobre o cabelo do professor, a internet começou uma mobilização para defender João e seu cabelo black power.

“Bom dia! O cabelo do João é lindo, o black power é lindo, respeita o black! Todo meu respeito ao black”, escreveu ela, na legenda de uma ilustração em homenagem a João.



A discussão teve origem num comentário do sertanejo, que comparou o cabelo de João ao da fantasia do monstro, quera de um homem pré-histórico.





