Viih Tube diz que é filha de Caio e leva alfinetada de Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 08:00

Rio - Depois que Caio venceu a prova do líder, Viih Tube já grudou no fazendeiro. Deitada na cama com gelo no pé, a youtuber chegou a dizer que era "filha" do fazendeiro. "Estou com gelinho no pé aqui, filha do Caio mesmo", disse Viih. "Tal pai, tal filha. A fruta não cai longe do pé, não. Eu machuquei, ela machucou", concordou Caio. "A Vitória foi filha de todo mundo", ironizou Pocah.

fotogaleria

Publicidade

Viih Tube, então, respondeu que seus pais foram Nego Di e Caio. E que sua mãe sempre foi Pocah. "De mãe sempre foi você. A Juliette que às vezes fica achando que é minha mãe, mas não é, não", afirmou. Pocah disse que a advogada quer ser mãe de Viih e Caio comentou que Juliette ficou "braba" com Thais mais cedo por causa da youtuber.

"Viu, Caio? Eu vi, também não gostei, não", disse a youtuber. "Ela não deixou a Thais querer ajudar a Viih", disse o fazendeiro. "Ela está demais", finalizou Pocah.