Publicado 11/04/2021 14:37

Rolou confraternização durante a madrugada do "Big Broher Brasil 21". Os brothers receberam um cooler com bebidas e relembraram alguns momentos da edição. Mas o papo ficou tenso quando Thaís e Juliete falaram sobre o Big Fone.

Juliette relembrou que Thaís a colocou no Paredão, no início do jogo, quando atendeu ao "Big Fone". A sister não gostou da maneira como a advogada trouxe isso para a conversa e rebateu.

“Oxi, besteira. Eu lembrando as coisas do big fone, aí Thaís não gosta que lembre que ela precisou me botar. Eu sei que ela não botou porque quis. Já sei que foi sem querer”, declarou Juliette.

“Não é isso, Juliette. Eu estou sem paciência. É o motivo de falar. A gente acabou de falar e não teve nada a ver isso”, explicou Thaís.

Pocah e João tiveram que entrar na conversa para acalmar os ânimos.