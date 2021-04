Karol Conká Divulgação

Rio - Ex-participantes do "Big Brother Brasil 21" se recusam a participar das gravações do documentário sobre a vida de Karol Conká após eliminação do reality. Segundo informações do colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, alguns dizem estar magoados com a rapper enquanto outros não querem se vincular à imagem desgastada da cantora.

Com previsão de estreia para 29 de abril, "A Vida Depois do Tombo" promete mostrar os esforços de Karol para se reeguer após eliminação do reality com recorde de rejeição histórico: 99,17% dos votos. "Depois do tombo a gente faz o quê? A gente levanta", diz a rapper no primeiro teaser divulgado.

A artista e a equipe da Globo tem realizado videochamadas para gravar o projeto, tanto pela pandemia, como para não causar encontros não desejados.