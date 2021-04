Thaís, do ’BBB 21’ Reprodução

Publicado 19/04/2021 11:35

Rio - Thais Braz, última eliminada do "BBB 21", falou sobre a pergunta que mais tem recebido agora que deixou o reality show. E a pergunta nem é sobre ela. O público quer mesmo é saber se Viih Tube, conhecida por não tomar banho, tem cheiro ruim.

"Todo mundo me pergunta isso, meu Deus. Não. Ela não fede, não", disse Thais em conversa com o humorista Lucas Guedes nas redes sociais. Em seguida, Thais também se mostrou surpresa por ter três milhões de seguidores no Instagram.