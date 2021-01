Adriano Maciel de Souza está em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio Reprodução

Publicado 31/01/2021 14:38 | Atualizado 31/01/2021 14:38

ex-policial militar, Adriano Maciel de Souza, Archimets, é estável.

Rio - O estado de saúde do baleado durante um atentado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na manhã de sábado (30) , é considerado muito grave. De acordo com a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, unidade onde Adriano foi levado, ele está em tratamento no CTI da unidade. O hospital também informou que o segurança pessoal do ex-PM, identificado como, é estável.

Adriano Maciel de Souza, que seria um contraventor, e Archimets, homem que exercia a função de segurança pessoal dele, foram alvos de um atentado realizado por um grupo de homens armados com fuzis. Os criminosos teriam disparado mais de 40 vezes contra o carro blindado do ex-PM. Alguns tiros chegaram a perfurar a blindagem e feriram os dois. Após o crime, o grupo fugiu em direção ao Recreio dos Bandeirantes.



As equipes da 16ª DP (Barra da Tijuca) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionadas e estiveram no local do crime, em frente ao condomínio Blue. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Procurada, a DH ainda não respondeu se há novas informações que levem até os responsáveis pelo atentado.