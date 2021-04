Música dedicada a Juliette, do 'BBB 21', ganha clipe; Confira

Rio - Brenno e Matheuzinho lançaram nesta terça-feira o clipe da música "Juliette", dedicada à participante do "BBB 21". Prodizido por KondZilla, o clipe mostra a dupla sorridente durante um show em um bar. "Juliette" já tem mais de 450 milhões de reproduções no Spotify e, atualmente, ocupa a posição 38 no Top 50 Brasil. Confira o clipe abaixo:

