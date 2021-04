Por O Dia

Publicado 22/04/2021 07:58

Rio - Boninho invadiu a festa do "BBB 21" na noite desta quarta-feira. Depois da experiência, o diretor falou no Twitter sobre como foi entrar na casa e interagir com os brothers. Boninho relatou a dificuldade de dançar com uma máscara de proteção ao coronavírus em conjunto com a máscara da fantasia de Dummy. Ele também disse que a experiência "valeu o ano".