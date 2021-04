Na reta final do "BBB21", Gil quer movimentar a casa e indicar Viih Tube para o paredão Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 10:23

Rio - Boa parte do Brasil não gostou nada de Gil ter poupado Viih do último paredão no 'BBB 21'. Até aí tudo bem, mas o que não é para transformar a revolta de um jogou em consequências criminosas. E, de acordo com a equipe do economista, foi exatamente isso o que aconteceu.

Ao comemorar a liderança de Gil, os responsáveis pelo perfil do brother no Instagram informaram sobre ataques homofóbicos sofridos após a formação de paredão. "A trajetória do nosso Gil do Vigor no BBB21 é marcada pelo seu coração, jogando sempre com base em seus sentimentos, mesmo que contrarie alguma expectativa da nossa torcida. Infelizmente, um momento de tanta alegria veio acompanhado com uma onda de ataques homofóbicos. Não iremos tolerar nenhum ataque desse tipo. O Gil merece comemorar essa liderança após sua volta do paredão! Não à homofobia! Sim ao amor!", declarou a equipe.

Confira o posicionamento da equipe na íntegra: