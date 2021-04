Nego Di manda recado para Arlindinho Reprodução Internet

Publicado 23/04/2021 21:13 | Atualizado 23/04/2021 21:16

Nego Di reservou um momento da sexta-feira para responder algumas perguntas deixadas em sua caixinha no Instagram. Em vídeos, o humorista alfinetou a Globo, ex-companheiros de "BBB 21" e explicou o motivo de não estar torcendo pela saída de Viih Tube.

Para o ex-brother, alguns eliminados estão mudando o comportamento ao verem o favoritismo de Juliette. "Está torcendo para Viih Tube sair neste paredão?", perguntou um seguidor. "É óbvio que não. Eu me dava bem com a Viih Tube, por que eu vou torcer para ela sair? Eu vi que todos que saíram agora estão torcendo contra os vilões e estão a favor da Juliette, até mesmo os que falavam mal dela o dia todo pelas costas. Tá feio!".

Já outro seguidor questionou o motivo do brother não ter participado do "Domingão do Faustão". "Eu não fui o único que não foi para o Faustão, as pessoas que saíram antes de mim também não foram. Só que a partir de mim, eles [TV Globo] começaram a operação limpar imagem de Karol Conká. Aí eles começaram a colocar todo mundo para não ficar muito na cara".