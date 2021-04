Camilla de Lucas Reprodução / TV Globo

Publicado 28/04/2021 19:19 | Atualizado 28/04/2021 19:21

Ferrugem e Mumuzinho farão os shows da festa desta quarta-feira, no "BBB 21". Teoricamente, a atração da noite é uma surpresa para os brothers, mas não quando se tem Camilla de Lucas no elenco. A influencer especulou, e acertou, qual seria o gênero das apresentações de hoje.

"Acho que vem algum grupo de pagode porque está tocando pagode há muito tempo", disse a influencer em uma conversa com Gilberto.

"Faz sentido", respondeu Gil. "Faz muito tempo que não vem ninguém do pagode, só quem veio foi o Thiaguinho no início do programa", acrescentou Camilla.

Mais cedo, para comemorar o show, Mumuzinho ligou para Ferrugem e publicou o momento nas redes sociais. "Ta animado pra hoje?", perguntou Mumuzinho. "Tô demais cara, a gente vai cantar na casa do Big Brother", respondeu Ferrugem.