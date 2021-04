Carlinhos Brown fez uma música em homenagem a Juliette Reprodução Internet

Publicado 30/04/2021 09:45 | Atualizado 30/04/2021 09:51

Rio - Ela está podendo! Juliette Freire, do "BBB 21", ganhou música composta por nada mais, nada menos que Carlinhos Brown. O cantor baiano anunciou o lançamento, nesta sexta-feira, por meio das suas redes sociais.

"Se eu sou luz, você é estrela, Juliette! Fica aqui meu agradecimento em forma de música pelo carinho dessa menina que tanto nos encantou. 'Juliette Mon Amour' já está disponível em todas as plataformas digitais", escreveu o técnico do "The Voice Brasil".