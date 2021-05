BBB Reprodução

Os eliminados desta edição do "BBB 21" já estão confinados para o reencontro no especial "BBB Dia 101". A informação foi dada por Viih Tube, pelos Stories, no Instagram.

Segundo a youtuber, os brothers e sisters estão no mesmo hotel que ficaram antes de entrar no reality, mas, desta vez, eles podem usar o telefone e falar uns com os outros. "Estava refletindo aqui que, há três meses atrás, todo mundo estava no mesmo hotel, no mesmo além, sem saber quem estava do lado, no mesmo andar. Aí hoje, todo mundo está voltando, se conhecendo, louco para viver, conversar e fofocar. Sem câmeras, com celular. Gente, é muito louco pensar que todo mundo esteve no mesmo lugar de uma forma e, agora, todo mundo junto", disse Viih.

"Vocês não estão entendendo a sensação, como é louca! Estou muito ansiosa para chegar e conversar com quase todo mundo. É isso, vou gravar o máximo para vocês porque vai ser muito especial para a gente. Pena que não tem câmeras lá, porque tenho certeza que vai ser muito legal, muita loucura! Eu já estou levando bebida".