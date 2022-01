Laís - Divulgação / TV Globo

Publicado 14/01/2022 15:11 | Atualizado 14/01/2022 16:33

Rio - Laís é a primeira participante do 'Pipoca', do 'Big Brother Brasil 22', a ser revelada. Ela tem 30 anos, é natural de Crixás, em Goiás, e trabalha como médica. Atua em clínica geral, atualmente na linha de frente contra a Covid-19, e está terminando especialização em Dermatologia. A nova confinada abre o jogo e conta que tem crush no sertanejo e ex-BBB Rodolffo e no ator Caio Castro. Apaixonada por animais, ela já cuidou até de um veado, que apareceu doente, e deu para ele o nome de Xibiu. Há pouco tempo ela cuidou de um bezerro e o levou para morar nos fundos da sua casa até que ele ficasse 100%.

A clínica geral é do tipo que faz novas amizades rápido e gosta de comentar a vida alheia. “Tudo vira fofoca na minha vida, sou do interior, adoro falar da vida dos outros”. Solteira, ela não descarta a possibilidade de se apaixonar no reality. Um de seus maiores sonhos é conhecer a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, Laís revela o que deseja fazer com a grana: investir na carreira, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua. “Quero atingir o crescimento pessoal e profissional. Por onde passo deixo uma marca muito grande. Vou entrar para sair com R$ 1,5 milhão na conta.”



A TV Globo começou a revelar os novos confinados do reality global nesta sexta-feira, durante os intervalos da programação. Assim como na edição passada, os participantes foram divididos em dois grupos: Camarote, formado por famosos, e Pipoca, composto por anônimos. Todos vão começar a brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show a partir de segunda-feira, dia 17, quando estreia o BBB 22.