Laís Dantas, participante do ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 15:59

Rio - Primeira participante anunciada para o 'BBB 22', Lais Dantas ganhou mais de duzentos mil seguidores no Instagram após a revelação de seu ingresso no elenco do reality show. A médica é de Goiânia e para o site do programa contou que deseja marcar a vigésima segunda edição do 'Big Brother Brasil'.

"Eu vou fazer história lá dentro, todo mundo vai lembrar de mim. Quando falar em 'BBB 22', vão saber que a Laís participou", disse ao Gshow.

Os internautas logo descobriram mais detalhes sobre a nova participante e resgataram uma foto da médica acompanhada das ex-BBB's Hariany Almeida, Isabella Cecchi e a campeã do reality, Munik Nunes.