Jessilane é integrante do grupo PipocaDivulgação / TV Globo

Publicado 14/01/2022 15:59 | Atualizado 14/01/2022 17:06

Rio - A professora de Biologia Jessilane, de 26 anos, foi anunciada como uma das participantes do 'Pipoca', 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. É natural da Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás, desde bebê. Se considera brincalhona, mas sabe ser firme quando necessário. Entre as curiosidades da nova confinada da casa mais vigiada do Brasil estão: já mandou nudes e uma vez publicou a foto por engano no status de seu aplicativo de mensagens, tem coleção de calcinhas e não sabe guardar segredos.

Jessilane diz que é “inimiga do fim” e adora uma balada. “Quero tudo, menos sair do programa como planta”. Ela ainda afirma que depois que bebe, fica com vontade de beijar na boca. Só namorou sério uma vez, mas sonha um dia ter uma "família de comercial de margarina". A professora também destaca que, apesar de evitar discussões, desce do salto quando bate de frente com alguma atitude preconceituosa.



Desde nova Jessilane ajuda nas contas da casa. Seu primeiro trabalho de carteira assinada foi aos 14 anos. Ela também gosta de estudar. Já formada, aprendeu Libras para poder lecionar para alunos surdos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza.

A TV Globo começou a revelar os novos confinados do reality global nesta sexta-feira, durante os intervalos da programação. Assim como na edição passada, os participantes foram divididos em dois grupos: Camarote, formado por famosos, e Pipoca, composto por anônimos. Todos vão começar a brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show a partir de segunda-feira, dia 17, quando estreia o BBB 22.